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Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone 11

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Эпл Айфон 11
Google Pixel 7 Pro
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 57% выше плотность пикселей (512 vs 326 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (1094 против 672 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 21% лучшая автономность (34:47 vs 28:42 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1339 и 1058 баллов
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro +63%
1094 нит
iPhone 11
672 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 150.9 мм
Ширина 76.6 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 212 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +12%
88.7%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple A13 Bionic GPU
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1058
iPhone 11 +27%
1339
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 Pro
3216
iPhone 11 +8%
3488
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro +26%
801693
iPhone 11
633835
CPU 216931 166661
GPU 296692 256531
Memory 134893 91027
UX 152600 115651
Total score 801693 633835
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone 11
7565
Stability - 71%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7565
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:40 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 13:59 ч. 15:16 ч.
Игры 05:32 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 87 ч. 121 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro
28:42 ч.
iPhone 11 +21%
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7 Pro +15%
148
iPhone 11
129
Качество видео
Pixel 7 Pro +31%
143
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Pixel 7 Pro +24%
147
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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