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Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone 11 Pro

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Эпл Айфон 11 Про
Google Pixel 7 Pro
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1954 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3046 мАч
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 12% выше плотность пикселей (512 vs 458 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1321 и 1063 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 290 Гц
Время отклика - 7.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
787 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 144 мм
Ширина 76.6 мм 71.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 212 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +8%
88.7%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple A13 Bionic GPU
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1063
iPhone 11 Pro +24%
1321
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro +27%
799841
iPhone 11 Pro
628776
CPU 216931 168355
GPU 296692 258575
Memory 134893 84144
UX 152600 120243
Total score 799841 628776
3DMark Wild Life Performance
Stability - 73%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7465
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:19 ч.
Просмотр видео - 12:57 ч.
Игры - 05:57 ч.
Режим ожидания - 102 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
30:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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