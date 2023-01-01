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Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone SE (2020)

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Google Pixel 7 Pro
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
  • Тонкие рамки – на 23.3% выше полезная площадь экрана
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 57% выше плотность пикселей (512 vs 326 PPI)
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (1087 против 655 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% лучшая автономность (27:19 vs 23:56 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.3 мм уже
  • Весит на 64 грамма меньше
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1341 и 1054 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 4 мс 29 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2457:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro +66%
1087 нит
iPhone SE (2020)
655 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 138.4 мм
Ширина 76.6 мм 67.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 212 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +36%
88.7%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1054
iPhone SE (2020) +27%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro +41%
788585
iPhone SE (2020)
561096
CPU 213533 140999
GPU 317412 221156
Memory 110534 86770
UX 149583 113507
Total score 788585 561096
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 44.9 °C 44.3 °C
Stability 72% 68%
Graphics test 38 FPS 41 FPS
Graphics score 6398 6917
PCMark 3.0
Web score 9113 -
Video editing 6717 -
Photo editing 18164 -
Data manipulation 10793 -
Writing score 16274 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 23 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:10 ч. 09:36 ч.
Просмотр видео 14:51 ч. 07:32 ч.
Игры 04:48 ч. 03:09 ч.
Режим ожидания 76 ч. 86 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro +14%
27:19 ч.
iPhone SE (2020)
23:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3088 x 2320
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro +2%
88.4 дБ
iPhone SE (2020)
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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