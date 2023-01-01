Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
- Тонкие рамки – на 23.3% выше полезная площадь экрана
- На 2" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 57% выше плотность пикселей (512 vs 326 PPI)
- На 66% выше максимальная яркость экрана (1087 против 655 нит)
- Современный порт USB Type-C
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 14% лучшая автономность (27:19 vs 23:56 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Лучше лежит в руке - корпус на 9.3 мм уже
- Весит на 64 грамма меньше
- На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1341 и 1054 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4 мс
|29 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2457:1
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|138.4 мм
|Ширина
|76.6 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.3 мм
|Вес
|212 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2850 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1054
iPhone SE (2020) +27%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
3179
iPhone SE (2020) +8%
3431
|CPU
|213533
|140999
|GPU
|317412
|221156
|Memory
|110534
|86770
|UX
|149583
|113507
|Total score
|788585
|561096
|Пиковая температура корпуса
|44.9 °C
|44.3 °C
|Stability
|72%
|68%
|Graphics test
|38 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|6398
|6917
|Web score
|9113
|-
|Video editing
|6717
|-
|Photo editing
|18164
|-
|Data manipulation
|10793
|-
|Writing score
|16274
|-
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|23 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|2:32 ч.
|Веб-серфинг
|09:10 ч.
|09:36 ч.
|Просмотр видео
|14:51 ч.
|07:32 ч.
|Игры
|04:48 ч.
|03:09 ч.
|Режим ожидания
|76 ч.
|86 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|126°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3088 x 2320
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Pixel 7 Pro +44%
148
103
Качество видео
Pixel 7 Pro +46%
143
Итоговая оценка камеры
Pixel 7 Pro +46%
147
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.
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