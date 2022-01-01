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Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone SE (2022)

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Google Pixel 7 Pro
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Тонкие рамки – на 23.3% выше полезная площадь экрана
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 57% выше плотность пикселей (512 vs 326 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 68% выше максимальная яркость экрана (1094 против 651 нит)
  • На 12% лучшая автономность (28:42 vs 25:41 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.3 мм уже
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1731 и 1058 баллов
  • Весит на 68 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 1655:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro +68%
1094 нит
iPhone SE (2022)
651 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 138.4 мм
Ширина 76.6 мм 67.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 212 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +36%
88.7%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1058
iPhone SE (2022) +64%
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 Pro
3216
iPhone SE (2022) +45%
4655
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro +12%
801693
iPhone SE (2022)
717624
CPU 216931 189244
GPU 296692 269834
Memory 134893 129820
UX 152600 127582
Total score 801693 717624
3DMark Wild Life Performance
Stability - 72%
Graphics test - 49 FPS
Graphics score - 8266
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:40 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 13:59 ч. 08:38 ч.
Игры 05:32 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 87 ч. 93 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro +12%
28:42 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3088 x 2320
Апертура - f/2.2
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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