Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone XS Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 50 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1826 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3174 мАч
- Камера имеет оптический зум 5x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 66% выше максимальная яркость экрана (1084 против 654 нит)
- Современный порт USB Type-C
- На 13% лучшая автономность (28:42 vs 25:24 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|85.41%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|11.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|157.5 мм
|Ширина
|76.6 мм
|77.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|212 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2850 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
iPhone XS Max +5%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 Pro +12%
3172
2840
|CPU
|216931
|140926
|GPU
|296692
|192052
|Memory
|134893
|95283
|UX
|152600
|110692
|Total score
|797870
|534604
|Stability
|-
|66%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Graphics score
|-
|5729
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|03:29 ч.
|Веб-серфинг
|09:40 ч.
|09:13 ч.
|Просмотр видео
|13:59 ч.
|10:50 ч.
|Игры
|05:32 ч.
|04:41 ч.
|Режим ожидания
|87 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|126°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3088 x 2316
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Pixel 7 Pro +35%
148
110
Качество видео
Pixel 7 Pro +49%
143
Итоговая оценка камеры
Pixel 7 Pro +40%
147
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.
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