Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 7 Pro vs iPhone XS Max – что лучше выбрать?

Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone XS Max

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Google Pixel 7 Pro
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 50 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1826 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3174 мАч
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (1084 против 654 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 13% лучшая автономность (28:42 vs 25:24 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.4:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 85.41%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 11.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro +66%
1084 нит
iPhone XS Max
654 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 157.5 мм
Ширина 76.6 мм 77.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 212 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +4%
88.7%
iPhone XS Max
85.41%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU - 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1048
iPhone XS Max +5%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 Pro +12%
3172
iPhone XS Max
2840
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro +49%
797870
iPhone XS Max
534604
CPU 216931 140926
GPU 296692 192052
Memory 134893 95283
UX 152600 110692
Total score 797870 534604
3DMark Wild Life Performance
Stability - 66%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5729
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 12 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 03:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:40 ч. 09:13 ч.
Просмотр видео 13:59 ч. 10:50 ч.
Игры 05:32 ч. 04:41 ч.
Режим ожидания 87 ч. 80 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro +13%
28:42 ч.
iPhone XS Max
25:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3088 x 2316
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7 Pro +35%
148
iPhone XS Max
110
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Pixel 7 Pro +40%
147
iPhone XS Max
105

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro
н/д
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S22 Ultra против Pixel 7 Pro
2. iPhone 14 Pro против Pixel 7 Pro
3. 10 Pro против Pixel 7 Pro
4. Pixel 6a против Pixel 7 Pro
5. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Pixel 7 Pro
6. iPhone 13 против iPhone XS Max
7. iPhone 13 Pro Max против iPhone XS Max
8. iPhone XR против iPhone XS Max
9. iPhone 11 против iPhone XS Max
10. iPhone 13 mini против iPhone XS Max

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры