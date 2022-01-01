Google Pixel 7 Pro против Asus ROG Phone 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
- На 31% выше максимальная яркость экрана (1083 против 827 нит)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 6
- На 33% лучшая автономность (36:34 vs 27:32 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1320 и 1052 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2448 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20.4:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|830 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|82.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|672 Гц
|Время отклика
|4 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|173 мм
|Ширина
|76.6 мм
|77 мм
|Толщина
|8.9 мм
|10.3 мм
|Вес
|212 граммов
|239 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2850 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Adreno 730
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1052
ROG Phone 6 +25%
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
3166
ROG Phone 6 +24%
3941
|CPU
|216931
|265173
|GPU
|296692
|476559
|Memory
|134893
|188898
|UX
|152600
|185898
|Total score
|794608
|1110820
|Stability
|68%
|90%
|Graphics test
|38 FPS
|62 FPS
|Graphics score
|6409
|10364
|PCMark 3.0 score
|11408
|-
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#85 и #7)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|25 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да (75% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|0:42 ч.
|Веб-серфинг
|09:19 ч.
|13:50 ч.
|Просмотр видео
|14:51 ч.
|15:54 ч.
|Игры
|04:59 ч.
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|76 ч.
|110 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|126°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4290 x 2800
|Апертура
|-
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|27.5 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.93"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
148
Качество видео
143
Итоговая оценка камеры
147
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если производительность, автономность и звук – то Asus ROG Phone 6.
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