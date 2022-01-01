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Google Pixel 7 Pro против Asus ROG Phone 6

Гугл Пиксель 7 Про
VS
Асус РОГ Фон 6
Google Pixel 7 Pro
Asus ROG Phone 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (1083 против 827 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 6
  • На 33% лучшая автономность (36:34 vs 27:32 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1320 и 1052 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7 Pro
vs
ROG Phone 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.4:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.7% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц 672 Гц
Время отклика 4 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 Pro +31%
1083 нит
ROG Phone 6
827 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 173 мм
Ширина 76.6 мм 77 мм
Толщина 8.9 мм 10.3 мм
Вес 212 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 Pro +8%
88.7%
ROG Phone 6
82.2%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 Про и Асус РОГ Фон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2850 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G710 MP7 Adreno 730
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 Pro
1052
ROG Phone 6 +25%
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 Pro
3166
ROG Phone 6 +24%
3941
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 Pro
794608
ROG Phone 6 +40%
1110820
CPU 216931 265173
GPU 296692 476559
Memory 134893 188898
UX 152600 185898
Total score 794608 1110820
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7 Pro
6409
ROG Phone 6 +62%
10364
Stability 68% 90%
Graphics test 38 FPS 62 FPS
Graphics score 6409 10364
PCMark 3.0 score 11408 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:19 ч. 13:50 ч.
Просмотр видео 14:51 ч. 15:54 ч.
Игры 04:59 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 76 ч. 110 ч.
Общая автономность
Pixel 7 Pro
27:32 ч.
ROG Phone 6 +33%
36:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 Pro vs Asus ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 126° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 27.5 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 Pro
88.4 дБ
ROG Phone 6 +6%
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если производительность, автономность и звук – то Asus ROG Phone 6.

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