Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.