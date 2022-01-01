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Google Pixel 7 против Apple iPhone 7

Гугл Пиксель 7
VS
Эпл Айфон 7
Google Pixel 7
Apple iPhone 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 74 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 2395 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 1960 мАч
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.6" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Тонкие рамки – на 19.3% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 33% лучшая автономность (29:08 vs 21:51 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (968 против 655 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Весит на 59 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 65.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% 100%
ШИМ (PWM) 360 Гц Не обнаружено
Время отклика 3 мс 35.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1635:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 +48%
968 нит
iPhone 7
655 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 138.3 мм
Ширина 73.2 мм 67.1 мм
Толщина 8.7 мм 7.1 мм
Вес 197 граммов 138 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 +29%
84.9%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A10 Fusion
Макс. частота 2850 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 PowerVR GT7600
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS - ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 +45%
1048
iPhone 7
725
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 +153%
3275
iPhone 7
1294
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 +159%
747935
iPhone 7
288725
CPU 203616 91046
GPU 295372 93318
Memory 108654 44851
UX 142235 61454
Total score 747935 288725
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7 +152%
6508
iPhone 7
2581
Stability 61% 62%
Graphics test 38 FPS 15 FPS
Graphics score 6508 2581
PCMark 3.0 score 10598 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 10 (С обновлением до iOS 15.7)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4355 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 07:29 ч.
Просмотр видео 16:16 ч. 08:03 ч.
Игры 05:26 ч. 03:08 ч.
Режим ожидания 73 ч. 84 ч.
Общая автономность
Pixel 7 +33%
29:08 ч.
iPhone 7
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3088 x 2320
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7 +71%
145
iPhone 7
85
Качество видео
Pixel 7 +68%
143
iPhone 7
85
Итоговая оценка камеры
Pixel 7 +65%
140
iPhone 7
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 +6%
88.3 дБ
iPhone 7
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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