Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 74 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.