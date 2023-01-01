Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 62 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.