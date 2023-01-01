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Google Pixel 7 против Fairphone 5

73 из 100
Google Pixel 7
VS
76 из 100
Fairphone 5
Google Pixel 7
Fairphone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 6.46-дюймового Fairphone 5, который имеет процессор Qualcomm QCM6490 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Fairphone 5
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • На 10% выше плотность пикселей (459 vs 416 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7
vs
Fairphone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.46 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм 459 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 880 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% -
ШИМ (PWM) 360 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7
969 нит
Fairphone 5
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 162 мм
Ширина 73.2 мм 75.5 мм
Толщина 8.7 мм 10.5 мм
Вес 197 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP55
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Желтый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 +3%
84.9%
Fairphone 5
82.8%

Производительность

Тестируем Google Pixel 7 и Fairphone 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Qualcomm QCM6490
Макс. частота 2850 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 -
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров -
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~1142.4 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7
1048
Fairphone 5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7
3268
Fairphone 5
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7
746399
Fairphone 5
н/д
CPU 203616 -
GPU 295372 -
Memory 108654 -
UX 142235 -
Total score 746399 -
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7
6523
Fairphone 5
н/д
Пиковая температура корпуса 45.8 °C -
Stability 71% -
Graphics test 39 FPS -
Graphics score 6523 -
PCMark 3.0
Pixel 7
10669
Fairphone 5
н/д
Web score 7592 -
Video editing 6231 -
Photo editing 18283 -
Data manipulation 10204 -
Writing score 15570 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Объем 4355 мАч 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 16:16 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 73 ч. -
Общая автономность
Pixel 7
29:08 ч.
Fairphone 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 vs Fairphone 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 8192 x 6144
Апертура f/2.2 f/2.45
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.64 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.76"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7
145
Fairphone 5
н/д
Качество видео
Pixel 7
143
Fairphone 5
н/д
Итоговая оценка камеры
Pixel 7
140
Fairphone 5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7
88.3 дБ
Fairphone 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Август 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Fairphone 5, а если камера, коммуникации, корпус и звук – то Google Pixel 7.

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