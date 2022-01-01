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Google Pixel 7 против Pixel 3a

Гугл Пиксель 7
VS
Гугл Пиксель 3а
Google Pixel 7
Google Pixel 3a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1355 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Весит на 50 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7
vs
Pixel 3a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 75%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% -
ШИМ (PWM) 360 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7
968 нит
Pixel 3a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 151.3 мм
Ширина 73.2 мм 70.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.2 мм
Вес 197 граммов 147 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 +13%
84.9%
Pixel 3a
75%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 и Гугл Пиксель 3а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Qualcomm Snapdragon 670
Макс. частота 2850 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Adreno 615
Частота GPU - 700 МГц
FLOPS - ~350 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 +196%
1048
Pixel 3a
354
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 +136%
3275
Pixel 3a
1390
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 +245%
747935
Pixel 3a
216617
CPU 203616 67159
GPU 295372 47156
Memory 108654 42864
UX 142235 59518
Total score 747935 216617
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7 +879%
6508
Pixel 3a
665
Stability 61% 99%
Graphics test 38 FPS 3 FPS
Graphics score 6508 665
PCMark 3.0 score 10598 7268
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4355 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 16:16 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 73 ч. -
Общая автономность
Pixel 7
29:08 ч.
Pixel 3a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 vs Google Pixel 3a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7
145
Pixel 3a
н/д
Качество видео
Pixel 7
143
Pixel 3a
н/д
Итоговая оценка камеры
Pixel 7
140
Pixel 3a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 11
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7
88.3 дБ
Pixel 3a
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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