Google Pixel 7 против Pixel 3a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1355 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 3000 мАч
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Google Pixel 3a
- Весит на 50 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|416 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Dragontrail
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|75%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.5%
|-
|ШИМ (PWM)
|360 Гц
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|151.3 мм
|Ширина
|73.2 мм
|70.1 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|197 граммов
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Желтый
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Qualcomm Snapdragon 670
|Макс. частота
|2850 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Adreno 615
|Частота GPU
|-
|700 МГц
|FLOPS
|-
|~350 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|203616
|67159
|GPU
|295372
|47156
|Memory
|108654
|42864
|UX
|142235
|59518
|Total score
|747935
|216617
|Stability
|61%
|99%
|Graphics test
|38 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|6508
|665
|PCMark 3.0 score
|10598
|7268
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4355 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|10:13 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:16 ч.
|-
|Игры
|05:26 ч.
|-
|Режим ожидания
|73 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|-
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|11
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.9 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.
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