Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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