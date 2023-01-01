Google Pixel 7a против Apple iPhone 13 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Комплектуется на 1979 мАч более емким аккумулятором – 4385 против 2406 мАч
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 25% выше максимальная яркость экрана (1061 против 847 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
- На 9% лучшая автономность (32:15 vs 29:33 часов)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- На 11% выше плотность пикселей (476 vs 429 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.7 мм уже
- На 66% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 1043 баллов
- Весит на 52.5 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Производительность
Быстродействие приложений и системы
63
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.4%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|218 Гц
|510 Гц
|Время отклика
|2 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|152 мм
|131.5 мм
|Ширина
|72.9 мм
|64.2 мм
|Толщина
|9 мм
|7.65 мм
|Вес
|193.5 грамма
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий, Оранжевый
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2850 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~1153 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1043
iPhone 13 mini +66%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
3175
iPhone 13 mini +47%
4679
|CPU
|186320
|193760
|GPU
|295964
|347737
|Memory
|115569
|108337
|UX
|139389
|131541
|Total score
|736136
|778822
|Пиковая температура корпуса
|50.8 °C
|38.8 °C
|Stability
|65%
|78%
|Graphics test
|37 FPS
|53 FPS
|Graphics score
|6343
|8887
|Web score
|7660
|-
|Video editing
|6392
|-
|Photo editing
|19557
|-
|Data manipulation
|10215
|-
|Writing score
|15246
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4385 мАч
|2406 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (20% за 36 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:57 ч.
|1:24 ч.
|Веб-серфинг
|11:05 ч.
|10:48 ч.
|Просмотр видео
|15:28 ч.
|11:55 ч.
|Игры
|05:16 ч.
|05:14 ч.
|Режим ожидания
|73 ч.
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
138
Качество видео
Pixel 7a +14%
133
117
Итоговая оценка камеры
Pixel 7a +2%
133
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.97 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 7a, а если производительность, игры, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 13 mini.
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