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Google Pixel 7a против Apple iPhone 13 Pro

74 из 100
Google Pixel 7a
VS
80 из 100
Apple iPhone 13 Pro
Google Pixel 7a
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Комплектуется на 1290 мАч более емким аккумулятором – 4385 против 3095 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 25% лучшая автономность (36:56 vs 29:33 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1697 и 1043 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7a
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 700 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% 99.8%
ШИМ (PWM) 218 Гц 510 Гц
Время отклика 2 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7a
1061 нит
iPhone 13 Pro
1057 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152 мм 146.7 мм
Ширина 72.9 мм 71.5 мм
Толщина 9 мм 7.65 мм
Вес 193.5 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7a
81.8%
iPhone 13 Pro +5%
86%

Производительность

Тестируем Google Pixel 7a и Apple iPhone 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Apple A15 GPU
Частота GPU 850 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1153 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7a
1043
iPhone 13 Pro +63%
1697
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7a
3175
iPhone 13 Pro +46%
4644
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7a
736136
iPhone 13 Pro +9%
800605
CPU 186320 216330
GPU 295964 328877
Memory 115569 122242
UX 139389 133383
Total score 736136 800605
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7a
6343
iPhone 13 Pro +50%
9492
Пиковая температура корпуса 50.8 °C 39.4 °C
Stability 65% 79%
Graphics test 37 FPS 56 FPS
Graphics score 6343 9492
PCMark 3.0
Pixel 7a
10762
iPhone 13 Pro
н/д
Web score 7660 -
Video editing 6392 -
Photo editing 19557 -
Data manipulation 10215 -
Writing score 15246 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 15.2 ГБ

Батарея

Объем 4385 мАч 3095 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 36 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:57 ч. 1:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:05 ч. 13:06 ч.
Просмотр видео 15:28 ч. 16:46 ч.
Игры 05:16 ч. 05:50 ч.
Режим ожидания 73 ч. 117 ч.
Общая автономность
Pixel 7a
29:33 ч.
iPhone 13 Pro +25%
36:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7a vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7a
138
iPhone 13 Pro +4%
144
Качество видео
Pixel 7a +12%
133
iPhone 13 Pro
119
Итоговая оценка камеры
Pixel 7a
133
iPhone 13 Pro +3%
137

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7a
90.4 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 13 Pro, а если коммуникации – то Google Pixel 7a.

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