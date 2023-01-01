Honor 90 против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 мая 2023 года Honor 90 с экраном 6.7" и чипом Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor 90
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1773 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3227 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 20W)
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Honor
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2664 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.98:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|435 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|129%
|ШИМ (PWM)
|-
|609 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.1 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.65 мм
|Вес
|183 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2500 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 644
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|FLOPS
|~1014 Гфлопс
|-
Бенчмарки
|CPU
|-
|202276
|GPU
|-
|340827
|Memory
|-
|132614
|UX
|-
|128546
|Total score
|-
|810002
|Пиковая температура корпуса
|-
|45.7 °C
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|52 FPS
|Graphics score
|-
|8711
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|MagicOS 7.1
|-
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3227 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (20% за 5 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:11 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:33 ч.
|Игры
|-
|05:31 ч.
|Режим ожидания
|-
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12192 x 16256
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6112
|4032 x 3024
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Honor 90, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 13.
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