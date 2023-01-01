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Honor 90 против Apple iPhone 14

79 из 100
Honor 90
VS
78 из 100
Apple iPhone 14
Honor 90
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 мая 2023 года Honor 90 с экраном 6.7" и чипом Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 90
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1721 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3279 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 20W)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Honor
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 90
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1200 x 2664 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.98:9 19.5:9
Плотность пикселей 435 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 90
н/д
iPhone 14
843 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 146.7 мм
Ширина 74.1 мм 71.5 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 183 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 90 +6%
90.8%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Honor 90 и Apple iPhone 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition Apple A15 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 644 Apple A15 GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~1014 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 90
н/д
iPhone 14
1740
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 90
н/д
iPhone 14
4768
AnTuTu Benchmark 9
Honor 90
н/д
iPhone 14
814067
CPU - 213363
GPU - 334668
Memory - 135194
UX - 129759
Total score - 814067
3DMark Wild Life Performance
Honor 90
н/д
iPhone 14
9402
Пиковая температура корпуса - 42.4 °C
Stability - 82%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9402
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI MagicOS 7.1 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3279 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 5 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Honor 90
н/д
iPhone 14
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 90 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12192 x 16256 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 90
н/д
iPhone 14
135
Качество видео
Honor 90
н/д
iPhone 14
146
Итоговая оценка камеры
Honor 90
н/д
iPhone 14
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 90
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Honor 90, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 14.

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