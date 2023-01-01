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Honor Magic 5 Ultimate против Magic V2

91 из 100
Honor Magic 5 Ultimate
VS
88 из 100
Honor Magic V2
Honor Magic 5 Ultimate
Honor Magic V2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Honor Magic 5 Ultimate с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 7.92-дюймового Honor Magic V2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor Magic 5 Ultimate
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 5450 против 5000 мАч
  • Лучше лежит в руке - корпус на 68.7 мм уже
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 402 PPI)
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Honor Magic V2
  • На 1.11" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Magic 5 Ultimate
vs
Magic V2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.81 дюймов 7.92 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей 2156 x 2344 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9 9.78:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость - 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 156.7 мм
Ширина 76.7 мм 145.4 мм
Толщина 8.8 мм 4.7 мм
Вес 217 граммов 237 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый Черный, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Magic 5 Ultimate +3%
91%
Magic V2
88.5%

Производительность

Тестируем Honor Magic 5 Ultimate и Honor Magic V2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Magic 5 Ultimate
1413
Magic V2 +6%
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
Magic 5 Ultimate
4610
Magic V2 +8%
4958
AnTuTu Benchmark 9
Magic 5 Ultimate
1185816
Magic V2
н/д
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Частота памяти - 4266 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1 MagicOS 7.2

Батарея

Объем 5450 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor Magic 5 Ultimate vs Honor Magic V2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 60 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 122°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 20 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5", Sony (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072 3840 x 2160
Апертура - f/2.2
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Honor Magic 5 Ultimate. У него лучшие камера и корпус.

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