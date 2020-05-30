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Huawei Honor 10 против Apple iPhone SE (2020)

Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2018 года Huawei Honor 10 с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Комплектуется на 1579 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 1821 мАч
  • На 1.14" большая диагональ экрана
  • На 25% лучшая автономность (74 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 14.5% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (670 против 510 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 10 и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.9% 65.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 10
510 нит
iPhone SE (2020) +31%
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.6 мм 138.4 мм
Ширина 71.2 мм 67.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 153 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 10 +22%
79.9%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 10 и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 10
355
iPhone SE (2020) +278%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 10
1540
iPhone SE (2020) +126%
3486
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10
223085
iPhone SE (2020) +115%
478679

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 9.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 10
11:50 ч.
iPhone SE (2020) +16%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Honor 10 +33%
11:37 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 10 +110%
21:14 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 10 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 10
69 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Музыка
Honor 10
72 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Звонок
Honor 10
87 дБ
iPhone SE (2020)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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илон маск 30 мая 2020 21:50
айфон стоит 50.000р,а хонор стоит 15.000р.......вот и делайте выводы.
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