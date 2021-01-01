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Huawei Honor 10 против Apple iPhone X

Хуавей Хонор 10
VS
Эпл Айфон X
Huawei Honor 10
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2018 года Huawei Honor 10 с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Комплектуется на 684 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2716 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (665 против 499 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 10
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.84 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.9% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность 1423:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 10
499 нит
iPhone X +33%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.6 мм 143.6 мм
Ширина 71.2 мм 70.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.7 мм
Вес 153 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 10
79.9%
iPhone X +4%
82.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 10 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2360 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Apple GPU
Частота GPU 767 МГц -
FLOPS ~347 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 10
347
iPhone X +168%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 10
1510
iPhone X +58%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Honor 10
209874
iPhone X +18%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10
159477
iPhone X +58%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 9.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 10 +24%
11:50 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Honor 10
11:37 ч.
iPhone X +6%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Honor 10 +11%
21:14 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 10 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 10
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Honor 10
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Honor 10
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 10
84.2 дБ
iPhone X +1%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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