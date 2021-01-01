Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2018 года Huawei Honor 10 с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.