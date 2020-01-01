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Huawei Honor 10 против Apple iPhone XR

Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2018 года Huawei Honor 10 с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Современный порт USB Type-C
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 458 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2942 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (707 против 510 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • В 3.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 355 баллов)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 10 и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.9% 79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 10
510 нит
iPhone XR +39%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.6 мм 150.9 мм
Ширина 71.2 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 153 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 10 +1%
79.9%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 10 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A12 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 10
355
iPhone XR +220%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 10
1540
iPhone XR +46%
2255
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10
223085
iPhone XR +89%
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 9.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 10
11:50 ч.
iPhone XR +13%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Honor 10
11:37 ч.
iPhone XR +33%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Honor 10 +41%
21:14 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 10 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Honor 10
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
Honor 10
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Honor 10
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 10
69 дБ
iPhone XR +12%
77.4 дБ
Музыка
Honor 10
72 дБ
iPhone XR +5%
75.6 дБ
Звонок
Honor 10 +9%
87 дБ
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

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