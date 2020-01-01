Huawei Honor 10 против 30 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2018 года Huawei Honor 10 с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 39 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30 Lite
- На 0.66" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 10 и Huawei Honor 30 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.9%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.6 мм
|160 мм
|Ширина
|71.2 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.3 мм
|Вес
|153 грамма
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Зеленый, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|MediaTek Dimensity 800 5G
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Mali-G57 MC4
|GPU-ядер
|12
|4
|Частота GPU
|767 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
Honor 30 Lite +55%
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1540
Honor 30 Lite +43%
2196
AnTuTu Benchmark 8
223085
Honor 30 Lite +45%
322589
Таблица смартфонов в AnTuTu (#182 и #118)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 45 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
11:37 ч.
Время разговора (3G)
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 24 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Монохромный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|18
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.15 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Lite более удачной покупкой.
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