Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2019 года Huawei Honor 10i с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.