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Huawei Honor 10i против 10 Lite

Хуавей Хонор 10i
Huawei Honor 10i
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2019 года Huawei Honor 10i с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (441 против 380 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 10i и Huawei Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 10i
380 нит
Honor 10 Lite +16%
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.8 мм 154.8 мм
Ширина 73.6 мм 73.6 мм
Толщина 8 мм 8 мм
Вес 164 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 10i
83.1%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 10i и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10i +6%
157201
Honor 10 Lite
148384

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 10i vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
70 дБ
Музыка
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
73 дБ
Звонок
Honor 10i
н/д
Honor 10 Lite
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 10i.

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