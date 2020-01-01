Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2019 года Huawei Honor 10i с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.