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Huawei Honor 10X Lite против 10 Lite

Хуавей Хонор 10Х Лайт
Huawei Honor 10X Lite
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2020 года Huawei Honor 10X Lite с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • Весит на 44 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Honor 10X Lite
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.2 мс
Контрастность - 805:1
Максимальная яркость
Honor 10X Lite
н/д
Honor 10 Lite
441 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.7 мм 154.8 мм
Ширина 76.9 мм 73.6 мм
Толщина 9.3 мм 8 мм
Вес 206 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 10X Lite +1%
84.3%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 10Х Лайт и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10X Lite +29%
187282
Honor 10 Lite
145371

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки - 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 10X Lite
н/д
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Honor 10X Lite
н/д
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Honor 10X Lite
н/д
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 10X Lite vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 10X Lite
н/д
Honor 10 Lite
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10X Lite более удачной покупкой.

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