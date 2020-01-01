Huawei Honor 10X Lite против 10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2020 года Huawei Honor 10X Lite с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- На 0.46" большая диагональ экрана
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
- Весит на 44 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|38.2 мс
|Контрастность
|-
|805:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|154.8 мм
|Ширина
|76.9 мм
|73.6 мм
|Толщина
|9.3 мм
|8 мм
|Вес
|206 граммов
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый
|Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1313
AnTuTu Benchmark 8
Honor 10X Lite +29%
187282
145371
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:37 ч.
Время просмотра видео
11:15 ч.
Время разговора (3G)
28:16 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10X Lite более удачной покупкой.
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