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Huawei Honor 20 Pro против Apple iPhone 11

Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 20 Pro
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • На 11% лучшая автономность (104 vs 94 часов)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 26% выше плотность пикселей (412 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (644 против 492 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 20 Pro и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 79%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 20 Pro
492 нит
iPhone 11 +31%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.6 мм 150.9 мм
Ширина 73.9 мм 75.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 20 Pro +6%
84.1%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 20 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Apple GPU
GPU-ядер 10 4
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 20 Pro
708
iPhone 11 +91%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20 Pro
2606
iPhone 11 +35%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20 Pro
401646
iPhone 11 +29%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Magic 3.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro
15:13 ч.
iPhone 11 +1%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Honor 20 Pro
15:00 ч.
iPhone 11 +23%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20 Pro +67%
29:18 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 20 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Honor 20 Pro +4%
117
iPhone 11
112
Качества видео
Honor 20 Pro
97
iPhone 11 +4%
101
Итоговая оценка камеры
Honor 20 Pro +2%
111
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 20 Pro
68.3 дБ
iPhone 11 +4%
71.2 дБ
Музыка
Honor 20 Pro +1%
73.3 дБ
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
Honor 20 Pro +16%
87.9 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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