Huawei Honor 20 Pro против Apple iPhone 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Комплектуется на 1773 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2227 мАч
- На 0.86" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 28% выше максимальная яркость экрана (631 против 492 нит)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- На 16% выше плотность пикселей (476 vs 412 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 9.7 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 20 Pro и Apple iPhone 12 mini
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.26 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|85.1%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|131.5 мм
|Ширина
|73.9 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.4 мм
|Вес
|182 грамма
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|10
|4
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
708
iPhone 12 mini +122%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
2606
iPhone 12 mini +61%
4191
AnTuTu Benchmark 8
401646
iPhone 12 mini +48%
593238
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 14
|Оболочка UI
|Magic 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:13 ч.
Время просмотра видео
15:00 ч.
Время разговора (3G)
29:18 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
117
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68.3 дБ
Музыка
73.3 дБ
Звонок
87.9 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 mini более удачной покупкой.
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