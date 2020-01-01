Huawei Honor 20 Pro против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
- Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 1.56" большая диагональ экрана
- На 58% лучшая автономность (104 vs 66 часов)
- Тонкие рамки – на 18.7% выше полезная площадь экрана
- Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Современный порт USB Type-C
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 32% выше максимальная яркость экрана (650 против 492 нит)
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 708 баллов)
- Весит на 34 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
63
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 20 Pro и Apple iPhone 8
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|65.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|138.4 мм
|Ширина
|73.9 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.3 мм
|Вес
|182 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Apple GPU
|GPU-ядер
|10
|3
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
708
iPhone 8 +31%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20 Pro +17%
2606
2227
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20 Pro +47%
401646
272403
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|Magic 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro +31%
15:13 ч.
11:54 ч.
Время просмотра видео
Honor 20 Pro +45%
15:00 ч.
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20 Pro +138%
29:18 ч.
12:24 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Honor 20 Pro +26%
117
93
Качества видео
Honor 20 Pro +8%
97
90
Итоговая оценка камеры
Honor 20 Pro +21%
111
92
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68.3 дБ
iPhone 8 +4%
71 дБ
Музыка
73.3 дБ
iPhone 8 +5%
77 дБ
Звонок
Honor 20 Pro +10%
87.9 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.
Опрос
10 (71.4%)
4 (28.6%)
Всего проголосовало: 14
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