Huawei Honor 20 Pro против Apple iPhone XS Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Комплектуется на 826 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3174 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 32% лучшая автономность (104 vs 79 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Стабилизация изображения
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 36% выше максимальная яркость экрана (651 против 477 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Стерео динамики
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 11% выше плотность пикселей (456 vs 412 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.26 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|85.41%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|333 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|33 мс
|11.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|157.5 мм
|Ширина
|73.9 мм
|77.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|182 грамма
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2600 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|720 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
695
iPhone XS Max +9%
756
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20 Pro +25%
2524
2027
AnTuTu Benchmark 7
Honor 20 Pro +1%
308722
304281
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20 Pro +5%
415943
396012
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|Magic 4.0
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|03:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro +37%
15:13 ч.
11:06 ч.
Время просмотра видео
Honor 20 Pro +12%
15:00 ч.
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20 Pro +81%
29:18 ч.
16:08 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Honor 20 Pro +6%
117
110
Качество видео
Honor 20 Pro +1%
97
Итоговая оценка камеры
Honor 20 Pro +6%
111
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone XS Max, а если автономность, камера и коммуникации – то Huawei Honor 20 Pro.
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