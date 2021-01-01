Huawei Honor 20 Pro против Asus Zenfone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.9-дюймового Asus Zenfone 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 18% лучшая автономность (104 vs 88 часов)
- На 0.36" большая диагональ экрана
Причины выбрать Asus Zenfone 8
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 65% выше максимальная яркость экрана (800 против 485 нит)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года новее
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
86
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.26 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|82.9%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|333 Гц
|495 Гц
|Время отклика
|33 мс
|3.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|148 мм
|Ширина
|73.9 мм
|68.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|182 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2600 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Adreno 660
|Частота GPU
|720 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
703
Zenfone 8 +57%
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
2537
Zenfone 8 +41%
3580
AnTuTu Benchmark 9
477747
Zenfone 8 +72%
820997
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 (#143 и #2)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|Magic 4.0
|ZenUI 8
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:28 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro +23%
15:13 ч.
12:34 ч.
Время просмотра видео
15:00 ч.
Zenfone 8 +3%
15:47 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20 Pro +35%
29:18 ч.
21:54 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|112°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
|2 (64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.93"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
117
Zenfone 8 +8%
126
Качество видео
97
Zenfone 8 +11%
108
Итоговая оценка камеры
111
Zenfone 8 +8%
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus Zenfone 8 более удачной покупкой.
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