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Huawei Honor 20 Pro против 10X Lite

Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 20 Pro
VS
Хуавей Хонор 10Х Лайт
Huawei Honor 10X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (490 против 426 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 10% лучшая автономность (114 vs 104 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 20 Pro
vs
Honor 10X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.26 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 333 Гц -
Время отклика 33 мс -
Максимальная яркость
Honor 20 Pro +15%
490 нит
Honor 10X Lite
426 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 154.6 мм 165.7 мм
Ширина 73.9 мм 76.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.3 мм
Вес 182 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 20 Про и Хуавей Хонор 10Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Mali-G51
GPU-ядер 10 4
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20 Pro +95%
2600
Honor 10X Lite
1332
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20 Pro +143%
400470
Honor 10X Lite
164642

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Magic 3.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro +7%
15:13 ч.
Honor 10X Lite
14:15 ч.
Время просмотра видео
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Honor 10X Lite +3%
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20 Pro
29:18 ч.
Honor 10X Lite +28%
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 20 Pro vs Huawei Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 20 Pro
85.2 дБ
Honor 10X Lite
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.

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