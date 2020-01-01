Huawei Honor 20 Pro против 10X Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- Возможность записи 4K-видео
- На 15% выше максимальная яркость экрана (490 против 426 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 10% лучшая автономность (114 vs 104 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.41" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|84.3%
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|333 Гц
|-
|Время отклика
|33 мс
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|165.7 мм
|Ширина
|73.9 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.3 мм
|Вес
|182 грамма
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|2600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Mali-G51
|GPU-ядер
|10
|4
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 20 Pro +138%
715
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20 Pro +95%
2600
1332
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20 Pro +143%
400470
164642
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#82 и #292)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic 3.1
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:47 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20 Pro +7%
15:13 ч.
14:15 ч.
Время просмотра видео
15:00 ч.
Honor 10X Lite +3%
15:51 ч.
Время разговора (3G)
29:18 ч.
Honor 10X Lite +28%
37:25 ч.
Телефоны с лучшей автономностью (#67 и #51)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
117
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.
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