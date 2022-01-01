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Huawei Honor 20 против Apple iPhone 13

Хуавей Хонор 20
VS
Эпл Айфон 13
Huawei Honor 20
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 523 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3227 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% лучшая автономность (36:13 vs 25:23 часов)
  • На 77% выше максимальная яркость экрана (797 против 451 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 12% выше плотность пикселей (460 vs 412 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 20
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.26 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 129%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 609 Гц
Время отклика 35.4 мс 7.5 мс
Контрастность 875:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 20
451 нит
iPhone 13 +77%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 154.25 мм 146.7 мм
Ширина 74 мм 71.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.65 мм
Вес 174 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 20
84.2%
iPhone 13 +2%
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 20 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 20
674
iPhone 13 +155%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20
2364
iPhone 13 +96%
4626
AnTuTu Benchmark 9
Honor 20
431744
iPhone 13 +86%
804149
CPU 128063 219838
GPU 133914 329364
Memory 76543 121868
UX 93616 133943
Total score 431744 804149
3DMark Wild Life Performance
Honor 20
2478
iPhone 13 +256%
8810
Stability 47% 79%
Graphics test 14 FPS 52 FPS
Graphics score 2478 8810
PCMark 3.0 score 8595 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Magic 4.0 15.4
Размер системы из коробки 12 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 10:19 ч. 14:33 ч.
Игры 04:08 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 88 ч. 123 ч.
Общая автономность
Honor 20
25:23 ч.
iPhone 13 +43%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 20 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 20
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
Honor 20
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
Honor 20
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 20
81 дБ
iPhone 13 +3%
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.84 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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