Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 мая 2019 года Huawei Honor 20 с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.