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Huawei Honor 20S против Apple iPhone XR

Хуавей Хонор 20S
Huawei Honor 20S
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Huawei Honor 20S с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 398 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 2942 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 26% выше плотность пикселей (412 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (707 против 500 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 20S и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 20S
500 нит
iPhone XR +41%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 150.9 мм
Ширина 72.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.4 мм 8.3 мм
Вес 159 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 20S +7%
84.2%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 20S и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A12 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 650 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 20S
341
iPhone XR +233%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 20S
1440
iPhone XR +57%
2255
AnTuTu Benchmark 8
Honor 20S
170613
iPhone XR +147%
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Magic 2.1 -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 20S
н/д
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Honor 20S
н/д
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Honor 20S
н/д
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 20S vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Honor 20S
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
Honor 20S
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Honor 20S
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 20S
н/д
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Honor 20S
н/д
iPhone XR
75.6 дБ
Звонок
Honor 20S
н/д
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

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