Huawei Honor 20S против Honor 10i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Huawei Honor 20S с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 20S
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- На 32% выше максимальная яркость экрана (500 против 380 нит)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Huawei Honor 10i
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 20S и Huawei Honor 10i
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.15 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2312 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|83.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|154.8 мм
|Ширина
|72.7 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8 мм
|Вес
|159 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Таблица смартфонов в AnTuTu (#267 и #288)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Magic 2.1
|EMUI 9.1
Батарея
|Объем
|3340 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|21
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 20S, а если звук – то Huawei Honor 10i.
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