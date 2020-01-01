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Huawei Honor 30 Pro Plus против Apple iPhone 12

Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Huawei Honor 30 Pro Plus
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 Pro Plus с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 1225 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2775 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 392 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1550 и 787 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 30 Pro Plus и Apple iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 -
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 30 Pro Plus
589 нит
iPhone 12 +7%
631 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.3 мм 146.7 мм
Ширина 73.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.4 мм
Вес 190 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Титановый Серебристый, Полночный Черный Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 30 Про Плюс и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 8 6
Частота 2860 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 16 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 30 Pro Plus
3227
iPhone 12 +30%
4185
AnTuTu Benchmark 8
Honor 30 Pro Plus
512542
iPhone 12 +15%
588935

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 14
Оболочка UI Magic UI 3.1.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. -
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 30 Pro Plus
13:52 ч.
iPhone 12
н/д
Время просмотра видео
Honor 30 Pro Plus
17:01 ч.
iPhone 12
н/д
Время разговора (3G)
Honor 30 Pro Plus
23:37 ч.
iPhone 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 30 Pro Plus vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4290 x 2800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 30 Pro Plus, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12.

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