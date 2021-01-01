Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 Pro Plus с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.