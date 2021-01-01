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Huawei Honor 30 Pro Plus против Asus ROG Phone 3

Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Huawei Honor 30 Pro Plus
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 Pro Plus с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Весит на 50 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 21% лучшая автономность (120 vs 99 часов)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (710 против 576 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 989 и 772 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 30 Pro Plus
vs
ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 30 Pro Plus
576 нит
ROG Phone 3 +23%
710 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 171 мм
Ширина 73.6 мм 78 мм
Толщина 8.4 мм 9.85 мм
Вес 190 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Титановый Серебристый, Полночный Черный Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor 30 Pro Plus +12%
89.8%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 30 Про Плюс и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Макс. частота 2860 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Adreno 650
Частота GPU 700 МГц 645 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс ~1365 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 30 Pro Plus
510148
ROG Phone 3 +19%
606900

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1.1 ROG UI
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 30 Pro Plus
13:52 ч.
ROG Phone 3 +5%
14:20 ч.
Время просмотра видео
Honor 30 Pro Plus
17:01 ч.
ROG Phone 3 +13%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
Honor 30 Pro Plus
23:37 ч.
ROG Phone 3 +63%
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 30 Pro Plus vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.83"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 30 Pro Plus
н/д
ROG Phone 3
89.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 30 Pro Plus, а если дисплей, производительность, автономность и звук – то Asus ROG Phone 3.

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