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Huawei Honor 30 Pro Plus против 30 Pro

Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Huawei Honor 30 Pro Plus
VS
Хуавей Хонор 30 Про
Huawei Honor 30 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 Pro Plus с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 30 Pro Plus и Huawei Honor 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 30 Pro Plus
589 нит
Honor 30 Pro +4%
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.3 мм 160.3 мм
Ширина 73.6 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Титановый Серебристый, Полночный Черный Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 30 Про Плюс и Хуавей Хонор 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 30 Pro Plus +5%
512542
Honor 30 Pro
490116

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 30 Pro Plus vs Huawei Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (50 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 30 Pro Plus. У него лучшие дисплей и батарея.

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