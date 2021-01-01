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Huawei Honor 30 Pro против Apple iPhone 13 mini

Хуавей Хонор 30 Про
VS
Эпл Айфон 13 мини
Huawei Honor 30 Pro
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 1594 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2406 мАч
  • На 1.17" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (801 против 603 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 21% выше плотность пикселей (476 vs 392 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.4 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 30 Pro
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Honor 30 Pro
603 нит
iPhone 13 mini +33%
801 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 131.5 мм
Ширина 73.6 мм 64.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.65 мм
Вес 186 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 30 Pro +6%
89.8%
iPhone 13 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 30 Про и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2860 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Apple GPU
Частота GPU 700 МГц -
FLOPS ~896 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 15
Оболочка UI Magic UI 3.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет (5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 30 Pro vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Huawei Honor 30 Pro, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 13 mini.

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