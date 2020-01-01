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Huawei Honor 30 против 30 Lite

Хуавей Хонор 30
Huawei Honor 30
VS
Хуавей Хонор 30 Лайт
Huawei Honor 30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.0
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (957 и 551 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 30 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 30 и Huawei Honor 30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 30
500 нит
Honor 30 Lite
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.3 мм 160 мм
Ширина 74.2 мм 75.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 185 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 30 +2%
86.6%
Honor 30 Lite
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 30 и Хуавей Хонор 30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2560 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 Mali-G57 MC4
GPU-ядер 8 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 30 +74%
957
Honor 30 Lite
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 30 +20%
2627
Honor 30 Lite
2196
AnTuTu Benchmark 8
Honor 30 +22%
394394
Honor 30 Lite
322589

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 30 vs Huawei Honor 30 Lite
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 более удачной покупкой.

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