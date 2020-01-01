Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 30 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.