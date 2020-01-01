Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2020 года Huawei Honor 30i с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.