Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 сентября 2020 года Huawei Honor 30i с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.