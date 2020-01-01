Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Huawei Honor 30S с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.