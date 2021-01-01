Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2021 года Huawei Honor 50 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.