Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Huawei Honor 50 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.