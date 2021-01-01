Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Huawei Honor 50 SE с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 900 5G, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.