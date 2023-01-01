Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.