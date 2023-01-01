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Honor 50 против Apple iPhone 12 mini

Хуавей Хонор 50
VS
Эпл Айфон 12 мини
Honor 50
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 50
  • Комплектуется на 2073 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 2227 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.17" большая диагональ экрана
  • На 39% лучшая автономность (34:31 vs 24:46 часов)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (745 против 622 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Honor
  • Стерео динамики
  • На 21% выше плотность пикселей (476 vs 392 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.6 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 50
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 525 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 2.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 50 +20%
745 нит
iPhone 12 mini
622 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 131.5 мм
Ширина 73.8 мм 64.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 135 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный, Зеленый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 50 +5%
89.7%
iPhone 12 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 50 и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 5G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 50
784
iPhone 12 mini +103%
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 50
2964
iPhone 12 mini +40%
4158
AnTuTu Benchmark 9
Honor 50
497324
iPhone 12 mini +36%
677378
CPU 152737 188306
GPU 156226 290180
Memory 75304 73618
UX 115932 126263
Total score 497324 677378
3DMark Wild Life Performance
Honor 50
2488
iPhone 12 mini +208%
7670
Пиковая температура корпуса 38.4 °C -
Stability 98% 69%
Graphics test 14 FPS 45 FPS
Graphics score 2488 7670
PCMark 3.0
Honor 50
11921
iPhone 12 mini
н/д
Web score 9724 -
Video editing 7061 -
Photo editing 25105 -
Data manipulation 8757 -
Writing score 15115 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Magic UI 6 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 1:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:48 ч. 09:23 ч.
Просмотр видео 15:11 ч. 09:46 ч.
Игры 05:34 ч. 04:56 ч.
Режим ожидания 116 ч. 78 ч.
Общая автономность
Honor 50 +39%
34:31 ч.
iPhone 12 mini
24:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 50 vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 50
92.7 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 12 mini, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Honor 50.

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