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Huawei Honor 50 против Honor 20 Pro

Хуавей Хонор 50
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 50
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Huawei Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (746 против 483 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 50
vs
Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 333 Гц
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Honor 50 +54%
746 нит
Honor 20 Pro
483 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 154.6 мм
Ширина 73.8 мм 73.9 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный, Зеленый Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 50 +7%
89.7%
Honor 20 Pro
84.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 50 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 5G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Mali G76 MP10
Частота GPU 490 МГц 720 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 50 +11%
783
Honor 20 Pro
704
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 50 +16%
2953
Honor 20 Pro
2545
AnTuTu Benchmark 9
Honor 50
468834
Honor 20 Pro +2%
479999
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic UI 4.2 Magic 4.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 50 +3%
15:56 ч.
Honor 20 Pro
15:13 ч.
Время просмотра видео
Honor 50 +24%
18:55 ч.
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Honor 50 +17%
34:23 ч.
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 50 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 50
н/д
Honor 20 Pro
84.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.

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