Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Huawei Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.