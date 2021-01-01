Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2021 года Huawei Honor 60 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.72-дюймового Huawei Honor 50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.